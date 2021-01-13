Yurt dışından kaçak yollarla ülkeye sokulan diş macunlarının son kullanma tarihini değiştirerek piyasaya süren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Y. Ü. ve T. A.'nın yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla son kullanma tarihi geçmiş diş macunu ile kişisel bakım ürünleri getirdiğini tespit etti.

Şahısların, bu ürünleri Ankara'da piyasaya sürdüğü belirlendi.

Yaklaşık 3 ay süren fiziki takibin ardından Y. Ü. ve T. A.'nın Çankaya'da bulunan iş yerlerine operasyon düzenledi.

1140 ADET KAÇAK MACUN BULUNDU

Operasyonda, 1140 adet yetişkin ve çocuk diş macunu ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Ü. ve T.A.'nın, diş macunlarının ambalajının üzerinde bulunan son kullanma tarihlerini değiştirdikleri ve ürünün üzerinde bulunan baskılı son kullanma tarihlerini ise okunmaması için kestikleri tespit edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Şüpheliler hakkında 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.

Ankara'da piyasaya kaçak diş macunu sürenlere operasyon ViDEO













