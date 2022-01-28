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    Ankara'da PKK operasyonu

    Çatışma bölgelerinde bulunan PKK terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 3 yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerince düzenlenen baskınla gözaltına alınarak, tutuklandı.
    • DHA
    • 28.01.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 12:40
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    Ankara'da PKK operasyonu

    Emniyet güçlerinin terörle mücadelesi devam ediyor.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmada, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 3 yabancı uyruklunun kentte olduğunu tespit etti.

    EVLERİNE BASKIN YAPILDI

    Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli de saklandıkları evde yakalanarak, gözaltına alındı. E.E., C.H.E., ve H.A.'nın, Suriye'de bulundukları yıllarda PYD/YPG içinde silahlı eğitim aldıkları da saptandı.

    Ankara'da PKK operasyonu ViDEO

    3 ŞAHIS TUTUKLANDI

    Evde yapılan aramalarda ele geçirilerek incelenen materyaller içindeki örgütsel fotoğraf ve videolar, dijital kazıma işlemleri sonucu tespit edildi.

    İfade ve sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ankarada PKK/KCK operasyonunda 3 tutuklama -1

    Ankarada PKK/KCK operasyonunda 3 tutuklama -2

    Ankarada PKK/KCK operasyonunda 3 tutuklama -3

    Ankarada PKK/KCK operasyonunda 3 tutuklama -4

    Ankarada PKK/KCK operasyonunda 3 tutuklama -5


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