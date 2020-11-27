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- Ankara'da PKK propagandası yapan 10 şüpheli gözaltında
Ankara'da PKK propagandası yapan 10 şüpheli gözaltında
Sahte sosyal medya hesaplarıyla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli, gözaltına alındı.
- AA
- 27.11.2020 - 10:26
Terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, sosyal medyada terör propagandasına da izin vermedi.
Çalışmalar sonucu 10 kişinin sahte hesaplar üzerinden terör örgütü lehine paylaşımlarda bulundukları belirlendi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER
Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.