Euro
9.3146
-0.78%
Dolar
7.8071
-0.82%
Altın
453.51
-0.99%
Borsa
1.341
-0.09%
Bitcoin
133.400
0.00%
EXEN Coin
9.96
-2.54%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Ankara'da PKK propagandası yapan 10 şüpheli gözaltında

    Sahte sosyal medya hesaplarıyla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli, gözaltına alındı.
    • AA
    • 27.11.2020 - 10:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da PKK propagandası yapan 10 şüpheli gözaltında

    Terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, sosyal medyada terör propagandasına da izin vermedi.

    Çalışmalar sonucu 10 kişinin sahte hesaplar üzerinden terör örgütü lehine paylaşımlarda bulundukları belirlendi.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

    EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

    Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

    Ankara da PKK propagandası yapan 10 şüpheli gözaltında #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir