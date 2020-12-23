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    Ankara'da polis memurunu şehit eden sanığın cezası belli oldu

    Ankara'da otomobille çarptığı polisi şehit eden, 3 kişiyi de yaralayan Seyit Çamran Kalaycı, ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.12.2020 - 17:08
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 17:15
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    Ankara'da polis memurunu şehit eden sanığın cezası belli oldu

    Ankara'da otomobille çarptığı polisi şehit eden, 3 kişiyi de yaralayan Seyit Çamran Kalaycı, ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

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