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    Ankara'da polise bıçakla saldıran kişi silahla vurularak durduruldu

    Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde polise ekmek bıçağıyla saldıran kişi, polis tarafından ayağından vurularak durdurulabildi.
    • AA
    • 01.06.2021 - 06:42
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 06:58
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    Ankara'da polise bıçakla saldıran kişi silahla vurularak durduruldu

    Ankara’da 35 yaşındaki M.A elinde ekmek bıçağı ile sokakta yarı çıplak vaziyette dolaşıyordu.

    POLİS ARACINA BIÇAKLA SALDIRDI

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polisi gören şüpheli polis aracına doğru elinde bıçakla bağırarak koştu.

    Polis aracının camını kıran M.A, polis tarafından ayaklarına doğru ateş ederek durdurmaya çalıştı.

    POLİS ARACINA BİNEREK KAÇTI

    Aracı kullanan polis memuru araçtan inerek meslektaşına yardım etmesini fırsat bilen şüpheli polis aracını binerek kaçmaya başladı.

    M.A olay yerine çağrılan başka bir polis aracıyla önü kesilerek durduruldu.

    Ankara da polise bıçakla saldıran kişi silahla vurularak durduruldu #1

    AYAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Polisin ikazına uymayan M.A ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

    Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

    M.A'nın uyuşturucu kullanmak ve satmak başta olmak üzere çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

    Ankara da polise bıçakla saldıran kişi silahla vurularak durduruldu #2

    Ankara da polise bıçakla saldıran kişi silahla vurularak durduruldu #3

    Ankara da polise bıçakla saldıran kişi silahla vurularak durduruldu #4

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