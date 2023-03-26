Ankara'da polise bıçaklı saldırı Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde kavga eden gruba müdahale eden polise bir kişi bıçakla saldırarak yaraladı.

İHA Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı üzerinde devriye gezen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru M.Y. ve K.B., kavga eden bir grubu ayırmak istedi. Kavga eden grupta yer alan B.Y. polis memuru M.Y.'ye elinde bulunan bıçakla saldırarak, polis memurunu omzundan yaraladı. Polisi yaraladı: Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi Yaralı polis ise beylik tabancası ile B.Y.'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis ve zanlının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili olarak 1 kişiyi daha gözaltına aldığı öğrenildi.