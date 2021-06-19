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- Ankara'da polisi alarma geçiren mezar
Ankara'da polisi alarma geçiren mezar
- İHA
- 19.06.2021 - 09:16
- Güncelleme : 19.06.2021 - 10:00
Ankara'nın Sincan ilçesinde boş arazide bir mezar olduğu yönünde ihbar alan Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Boş arazide üzerinde 'İnsanlık ölmüş' yazan mezar, polis ekipleri tarafından açıldı.
Mezarın boş olduğu anlaşıldı.
SAVCILIK İFADESİNİ ALACAK
Bir süre sonra mezarı yapan kişi ortaya çıktı. Mezarı yaptıktan sonra sosyal medyada görüntüleri paylaşan Sincan ilçesinde esnaf olduğu öğrenilen Uğur Akgül, polise giderek mezarı kendisinin yaptığını söyledi.
Polis ekipleri tarafından sorgulanan Uğur Akgül'ün, savcılık tarafından da ifadesi alınacağı öğrenildi.
"İNSANLIĞI GÖMDÜM"
Akgül, mezarı neden yaptığının sorulması üzerine "Tüm çevreme kızdım, insanlık ölmüş dedim. Böyle sosyal video çekmeye karar verdim. Olayın polise yansıdığını duydum. Polis mezarın boş olduğunu gördü. Savcılığa ifade vermeye çağırdı." dedi.
"Vurdum kazmayı insanlığı gömdüm" diyen Akgül, "Kimsenin kimseye saygısı, sevgisi kalmamış, en iyisi insanlığı gömmek dedim, gömdüm." şeklinde konuştu.