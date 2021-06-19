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Ankara'da polisi alarma geçiren mezar

Ankara'da polisi alarma geçiren mezar

Boş arazide mezar olduğu ihbarı alan polis ekipleri alarma geçti. Üzerinde' İnsanlık ölmüş' yazan mezarı, Sincanlı bir esnafın çevresine olan tepkisini göstermek için yaptığı ortaya çıktı.