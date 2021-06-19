Euro
10.3678
-0.29%
Dolar
8.7373
0.21%
Altın
495.67
-0.3%
Borsa
1.391
-1.63%
Bitcoin
313.005
-4.60%
EXEN Coin
30.37
-4.91%
19ºC
İstanbul
Sağanak yağış 19 C

    Ankara'da polisi alarma geçiren mezar

    Boş arazide mezar olduğu ihbarı alan polis ekipleri alarma geçti. Üzerinde' İnsanlık ölmüş' yazan mezarı, Sincanlı bir esnafın çevresine olan tepkisini göstermek için yaptığı ortaya çıktı.
    • İHA
    • 19.06.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 19.06.2021 - 10:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da polisi alarma geçiren mezar

    Ankara'nın Sincan ilçesinde boş arazide bir mezar olduğu yönünde ihbar alan Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Boş arazide üzerinde 'İnsanlık ölmüş' yazan mezar, polis ekipleri tarafından açıldı.

    Mezarın boş olduğu anlaşıldı.

    SAVCILIK İFADESİNİ ALACAK

    Bir süre sonra mezarı yapan kişi ortaya çıktı. Mezarı yaptıktan sonra sosyal medyada görüntüleri paylaşan Sincan ilçesinde esnaf olduğu öğrenilen Uğur Akgül, polise giderek mezarı kendisinin yaptığını söyledi.

    Polis ekipleri tarafından sorgulanan Uğur Akgül'ün, savcılık tarafından da ifadesi alınacağı öğrenildi.

    Ankara da polisi alarma geçiren mezar #1

    "İNSANLIĞI GÖMDÜM"

    Akgül, mezarı neden yaptığının sorulması üzerine "Tüm çevreme kızdım, insanlık ölmüş dedim. Böyle sosyal video çekmeye karar verdim. Olayın polise yansıdığını duydum. Polis mezarın boş olduğunu gördü. Savcılığa ifade vermeye çağırdı." dedi.

    "Vurdum kazmayı insanlığı gömdüm" diyen Akgül, "Kimsenin kimseye saygısı, sevgisi kalmamış, en iyisi insanlığı gömmek dedim, gömdüm." şeklinde konuştu.

    Ankara da polisi alarma geçiren mezar #2

    Ankara da polisi alarma geçiren mezar #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir