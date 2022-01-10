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    Ankara'da polisten kaçan hırsız, havalandırma boşluğuna sıkıştı

    Evine gelen polis ekiplerinden kaçmak isteyen hırsızlık şüphelisi T.C., banyonun havalandırma boşluğuna sıkıştı.
    • DHA
    • 10.01.2022 - 05:41
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    Ankara'da polisten kaçan hırsız, havalandırma boşluğuna sıkıştı

    Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesinde bulunan 5 katlı apartmanda oturan hırsızlık şüphelisi T.C., polis ekiplerinin kendisini yakalamaya geldiğini fark edince kaçmak için banyoda bulunan havalandırma boşluğunu kullanmak istedi.

    HAVALANDIURMA BOŞLUĞUNA DÜŞEREK SIKIŞTI

    Havalandırma boşluğundan çatıya çıkarak kaçmayı planlayan şüpheli, dengesini kaybedip havalandırma boşluğuna düşerek sıkıştı. Olayı fark eden polis ekipleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Zanlı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak gözaltına alındı.

    Ankara da polisten kaçan hırsız, havalandırma boşluğuna sıkıştı #1

    "BİZİM DE SU SAATLERİMİZİ ÇALMAYA TEŞEBBÜS ETTİ"

    Apartman yöneticisi Dursun Üngör, hırsızlık şüphesinin daha önce oturduğu binada da hırsızlık yapmaya çalışırken yakaladığını öne sürerek, "Daha önce hırsızlık sabıkası vardı şahsın, su saatlerini çalıyordu. Bizim de su saatlerimizi çalmaya teşebbüs etti, gece saat 04.00'te yakalamıştık. Havalandırma boşluğunda, banyo penceresinde sıkışmış, orada polis arkadaşlar yakaladı, itfaiye geldi, aldı götürdüler. Bina olarak şikayetçiyiz. Kendisini imza toplayıp binadan attırmayı düşünüyoruz, herkes tedirgin. Bizim binadan da ben yakalamıştım bir yıl önce, komşumuz diye şikayetçi olmadık" dedi.
    Ankara da polisten kaçan hırsız, havalandırma boşluğuna sıkıştı #2

    Ankara da polisten kaçan hırsız, havalandırma boşluğuna sıkıştı #3

    Ankara da polisten kaçan hırsız, havalandırma boşluğuna sıkıştı #4

    Ankara da polisten kaçan hırsız, havalandırma boşluğuna sıkıştı #5

    Ankara da polisten kaçan hırsız, havalandırma boşluğuna sıkıştı #6


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