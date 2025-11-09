Ankara'da polisten kaçan taksicinin aracında bin 1500 uyuşturucu hap bulundu

- Ankara'da, polis kontrol noktasından kaçan bir taksici kısa sürede yakalandı.
- Araçta yapılan aramada 1567 uyuşturucu hap ele geçirildi.
- Gözaltına alınan iki kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus ekipleri, şehir genelinde sabit yol uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulama noktasına doğru ilerleyen bir taksinin şoförü, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Taksi, yapılan takip sonucu durduruldu.
1567 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ, 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Araçta yapılan aramada 1567 uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan B.Y.Y. ve K.C.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.