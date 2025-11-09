Abone ol: Google News

Ankara'da polisten kaçan taksicinin aracında bin 1500 uyuşturucu hap bulundu

Polis uygulama noktasından kaçan taksi sürücüsü, kısa sürede yakalandı. Takside, 1567 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 20:01
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus ekipleri, şehir genelinde sabit yol uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama noktasına doğru ilerleyen bir taksinin şoförü, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Taksi, yapılan takip sonucu durduruldu.

1567 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ, 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Araçta yapılan aramada 1567 uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan B.Y.Y. ve K.C.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

