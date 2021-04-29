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Ankara’da pompalı tüfekle ateş açan saldırganlar yakalandı

Ankara’da pompalı tüfekle ateş açan saldırganlar yakalandı

Gece saatlerinde pompalı tüfek ile bir binaya ateş açıldı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, evlerin içine kadar girdi. Olayda, ölen veya yaralanan olmadı. Saldırganlar gözaltına alındı.