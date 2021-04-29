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    Ankara’da pompalı tüfekle ateş açan saldırganlar yakalandı

    Gece saatlerinde pompalı tüfek ile bir binaya ateş açıldı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, evlerin içine kadar girdi. Olayda, ölen veya yaralanan olmadı. Saldırganlar gözaltına alındı.
    • DHA
    • 29.04.2021 - 17:05
    • Güncelleme : 29.04.2021 - 17:25
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    Ankara’da pompalı tüfekle ateş açan saldırganlar yakalandı

    Ankara’nın Mamak ilçesinde, Ekin Mahallesi 1363'üncü Sokak'ta bulunan 3 katlı binaya, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından gece saatlerinde pompalı tüfekle ateş açıldı.

    Tüfekten çıkan saçmalar, dairelerin pencerelerine isabet etti, evlerin içine girdi.

    Yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmadı. Saldırganlar, olay yerinden kaçtı.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede saldırganları yakaladı.

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

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    “7 EL ATEŞ EDİLDİ”

    Bina sakinlerinden Hülya Ünver, "Dün gece binaya ateş açıldı. Sesi duyunca panikledik, dışarı çıktık; ama kimseyi göremedik. Camlar kırıldı, televizyon ve duvar hasar gördü. Biz de sonra polisi aradık. Kimin yaptığını bilmiyoruz." dedi.

    Binada oturan Satı Kaplan, olayın saat 01.30 sıralarında meydana geldiğini, binaya 7 el ateş edildiğini söyledi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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