- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ankara’da pompalı tüfekle ateş açan saldırganlar yakalandı
Ankara’da pompalı tüfekle ateş açan saldırganlar yakalandı
- DHA
- 29.04.2021 - 17:05
- Güncelleme : 29.04.2021 - 17:25
Ankara’nın Mamak ilçesinde, Ekin Mahallesi 1363'üncü Sokak'ta bulunan 3 katlı binaya, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından gece saatlerinde pompalı tüfekle ateş açıldı.
Tüfekten çıkan saçmalar, dairelerin pencerelerine isabet etti, evlerin içine girdi.
Yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmadı. Saldırganlar, olay yerinden kaçtı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede saldırganları yakaladı.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
“7 EL ATEŞ EDİLDİ”
Bina sakinlerinden Hülya Ünver, "Dün gece binaya ateş açıldı. Sesi duyunca panikledik, dışarı çıktık; ama kimseyi göremedik. Camlar kırıldı, televizyon ve duvar hasar gördü. Biz de sonra polisi aradık. Kimin yaptığını bilmiyoruz." dedi.
Binada oturan Satı Kaplan, olayın saat 01.30 sıralarında meydana geldiğini, binaya 7 el ateş edildiğini söyledi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.