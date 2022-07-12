Ankara’da pompalı tüfekle bir araca sıktı

Sosyal medya üzerinden husumet yaşadığı iddia edilen şahıs, pompalı tüfekle bir araca ateş etti. Saldırıda bir kişi yaralanırken, olay bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi sakinlerinin iddialarına göre 8 Temmuz günü kız kardeşi ile başka bir erkeğin konuşmalarını gören ağabey, sosyal medya üzerinden kız kardeşi ile konuşan kişiyi tehdit etti.

Şahıs daha sonra tehdit ettiği kişiyi cadde ortasında yakalayınca pompalı tüfekle üç el ateş etti.

Yaralı kurtuldu

Yaralı kurtulan kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın yaşandığı an ise bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Etimesgut'ta pompalı tüfekle yaşatılan dehşet VİDEO

“Kızın mesajlaşmalarını ağabeyi görmüş”

Saldırıyı İHA’ya anlatan mahalle sakini, “Akşam saatlerinde husumetleri varmış sosyal medya üzerinde. Kızın mesajlaşmalarını ağabeyi görmüş, korkutmak amacıyla buraya gelmiş. Silah sıkmış, üç kere. Sonra kızın arkadaşı kaçmış.” ifadelerini kullandı.

“Bir keresinde tutukluluk yapıyor”

Bir diğer mahalle sakini ise şahısların omuz ve kafalarından vurulduğunu belirterek “Arefe günü burada bir olay yaşandı. U. isimli bir şahıs elinde pompalı silahla beklerken, karşıdan iki kişi gelip araca biniyor. Arabadan indikten sonra üç el ateş ediyor. Ateş ettiği esnada bir keresinde tutukluluk yapıyor. İkincisinde de araçtaki şahısların omzuna ve kafasına saçmalar isabet ediyor. Sonra arabayla aşağıya doğru kaçıyorlar.” diye konuştu.