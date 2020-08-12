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- Ankara'da pompalıyla market soydu, taksi çağırıp kaçtı
Ankara'da pompalıyla market soydu, taksi çağırıp kaçtı
- İHA
- 12.08.2020 - 13:21
- Güncelleme : 12.08.2020 - 13:21
Ankara'nın Karapürçek Mahallesi'nde bulunan bir markete elinde pompalı tüfek ile gelen E.Ç., dışarıda bulunan S.C.E. isimli kişiyi zorla içeri soktu.
MARKET SAHİBİNİ GASBEDİP, TAKSİYLE KAÇTI
Daha sonra S.C.E.'ye, kız kardeşini aratıp telefonda, “Ben delirdim iyice, herkesi gasbedeceğim. İlk bakkaldan başladım.” dedi.
Şüpheli E.Ç., telefonu kapattıktan sonra market sahibi I.C.'nin 500 lirasını gasbetti. Şüpheli, olay yerine taksi çağırarak kaçtı.
YAKALANDI
İhbar üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, E.Ç.'yi Çankırı Caddesi'nden Ulus istikametine giderken olayda kullanmış olduğu pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Şahsın üzerinden marketten gasbettiği 500 lira da çıktı.
Şüpheli E.Ç., mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Ankara'da pompalıyla market soydu, taksi çağırıp kaçtı