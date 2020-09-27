Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'ne bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binasında tedavi gören Mehmet Beşparmak hayatını kaybederken, çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Mamak ilçesindeki Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'ne bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binasının 3'üncü katındaki tecrit odasında tedavi gören Mehmet Beşparmak, henüz bilinmeyen bir nedenle odasını ateşe verdi.

EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Alevler kısa sürede odayı sararken, hastanede oğlunun refakatçisi olarak kalan baba Kadir Beşparmak, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ankara'da psikiyatri bölümünde yatan hasta odasını ateşe verdi ViDEO

HASTA HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, merdiven yardımıyla binada mahsur kalan diğer hastaları tahliye etti. Hastanede yapılan incelemede, yangını çıkaran Mehmet Beşparmak yatağında ölü bulundu.

Yangında yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.













