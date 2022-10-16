Ankara'da raylara düşen kişiyi kurtarmak için zamanla yarıştılar

Peronda tren bekleyen bir kişi, dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten raylara düştü. Diğer yolcular kurtartmaya çalışırken görevliler trenin gelmesine 3 metre kala makinisti uyararak durdurdu.

Ankara'da tren istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü.

Sabah saatlerinde Başkentray'ın Sincan İstasyonu'nda tren bekleyen bir kişi, dengesini kaybederek raylara düştü.

2 metre yükselikten çıkamadı

Büyük korku yaşayan vatandaş, 2 metre yüksekte bulunan platforma geri çıkamadı.

Bu sırada perondaki diğer yolcular raylara düşen kişiyi kurtarmak için seferber oldu.

Makinist uyarıldı

Trenin perona ulaşmasına az bir zaman kala görevliler makinisti uyardı.

DHA'nın aktarımına göre; düşen kişinin bulunduğu yere yaklaşık 3 metre kala durduruldu.

Ankara'da raylara düşen kişi kurtarıldı VİDEO







O anlar kamerada

Ardından düşen kişinin yukarıya alınmasıyla tren seferine devam etti.

Adeta zamanla yarışılan o anlar saniye saniye kaydedildi.