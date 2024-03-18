DHA
Ankara'nın Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçerek 3 otomobille çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hafif şekilde yaralanan 4 sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Yaşananlar kamerada
Otomobilin refüjü aşarak karşı şeride geçip diğer otomobillerle çarpışması araç kamerasına yansıdı.
Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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