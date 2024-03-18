DHA

Ankara'nın Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçerek 3 otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan 4 sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yaşananlar kamerada

Otomobilin refüjü aşarak karşı şeride geçip diğer otomobillerle çarpışması araç kamerasına yansıdı.

Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)