Ankara’da restoranda düdüklü tencere bomba gibi patladı

Bir restoranın mutfağındaki düdüklü tencere, bomba gibi patlayınca mutfak kullanılamaz hale geldi. İşletme sahipleri, olayın tencereyi üreten şirketten kaynaklandığını söyledi.

Ankara’da, Siteler’de bulunan bir restoranda, sabah saatlerinde düdüklü tencere bomba gibi patladı.

Patlamadan saniyeler öncesinde, 3 çalışanın mutfaktan ayrılması olası bir facianın önüne geçti.

Restoran mutfağı kullanılamaz hale geldi. Ölümden dönen çalışanlar, olayın şokunu bir süre atlatamadı.

Dükkan mutfağını yerle bir eden düdüklü tencere, çelik ocak, fayanslar ve mermer tezgahını kullanamaz hale getirdi.

Elektrik tesisatı zarar görürken, işletme sahipleri olayın düdüklü tencereyi üreten şirketten kaynaklandığını söyledi.

“YENİSİ İLE DEĞİŞTİRDİLER YİNE AYNISI OLDU”

İşletme sahibi Tayfun Doğan, düdüklü tencere patlamasının üretici firmadan kaynaklandığını, bu olayın ikinci kez yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sabah 6 gibi düdüklü tenceremiz patladı. Ben de dahil olmak üzere ölümden döndük burada. Bu ayıplı malların denetlenmesini istiyoruz. Bu ikinci kez geldi başımıza. Fabrikalar biraz dikkatli yapsın mallarını. Zararımız var. Alçıpan aşağı düştü, fayanslarda, elektrik tesisatında. Onlar bir yana canla oynandı burada. Yüzde 100 üreten firma. Çünkü ikinci kez oldu bu. Gönderdik yenisiyle değiştirdiler yine aynısı oldu.”

“İNSANLARIN CANI O KADAR UCUZ OLMAMALI”

10 yıldır işletmede usta olarak çalışan Ekrem Erdoğan, “Biz parasında pulunda da değiliz, insanların canı o kadar ucuz olmamalı.” diyerek maddiyatın değil insan canının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

“DÜDÜKLÜ TENCERE ÜRETEN FİRMALARIN DENETİM ALTINA ALINMASINI İSTİYORUZ”

Erdoğan, şöyle konuştu:

“Sesten dolayı iş yeri mağduriyeti olsun, içerideki yıkılan tavanımız olsun, elektrik malzemelerimiz olsun, içerideki müşterilerimizin rahatsızlığı ve mekanı terk etmeleri olsun bizi bugün aşırı derecede üzdü ve fevkalade mağduriyete uğrattı. Biz bu tür düdüklü tencere üreten firmaların, şirketlerin denetim altına alınmasını istiyoruz. Çünkü düdüklü tencere ikinci defa değiştirilen bir tencere. Gönderdiğimiz halde gelen hatalı ve ayıplı malı gönderiyorlar, burada insanların sağlığıyla canıyla oynuyorlar. Burada bir arkadaşımızın cenazesini de kaldırabilirdik bugün. Mağduriyetinden ziyade biz parasında pulunda da değiliz artık geçtik. İnsanların canı o kadar ucuz olmamalı."



