Haberler



3. Sayfa



Ankara'da restorandaki gruba yapılan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'da restorandaki gruba yapılan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı Ankara'da restorana giren bir grup, müşteri olarak oturan bir başka gruba silahla ateş etti. 2 kişinin yaralandığı olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.