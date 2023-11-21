DHA
Ankara'nın Çankaya ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir restorana giren bir grup tabancalarla masada müşteri olarak oturan diğer gruba ateş açtı.
Grup daha sonra restorandan çıkarak uzaklaşırken gruptakilerden birisi geri dönüp tekrar ateş etti ve kaçtı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan birinin suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan S.S. olduğu iddia edildi.
Yaşananlar kamerada
Öte yandan restorandaki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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