Ankara'da rüşvet operasyonu başladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı çıkartılan 47 şüpheliden 37'si eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda görevli 19 kamu görevlisi ile kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri ileri sürülen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

37 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kararın ardından harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda ise 47 şüpheliden 37'si yakalanarak, gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.