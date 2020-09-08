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    Ankara'da rüşvet operasyonu başladı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı çıkartılan 47 şüpheliden 37'si eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
    • İHA
    • 08.09.2020 - 12:38
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    Ankara'da rüşvet operasyonu başladı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda görevli 19 kamu görevlisi ile kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri ileri sürülen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    37 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Kararın ardından harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyon sonucunda ise 47 şüpheliden 37'si yakalanarak, gözaltına alındı.

    Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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