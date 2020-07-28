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    Ankara’da rüşvetçi vergi müfettişi yakalandı

    Şantajla rüşvet aldığı belirtilen vergi müfettişi ve ona yardım eden arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 28.07.2020 - 14:55
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    Ankara’da rüşvetçi vergi müfettişi yakalandı

    Ankara'da vergi müfettişi olarak görev yapan İ.B'nin, defter ve belgelerini incelediği firmalardan şantajla rüşvet aldığı ihbarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

    Zanlıyı 6 ay takibe alan ekipler, İ.B'nin, inceleme yaptığı mükellefleri “ceza yazmakla” korkuttuğunu, sonrasında “Sizi bir arkadaşım arayacak onunla gerekli görüşmeyi yaparsınız, incelemeyle ilgili olumsuzluk çıkmaz.” dediğini belirlendi.

    PARALARI ALIRKEN YAKALANDI

    Zanlı İ.B. ve arkadaşı F.K, 65 bin lira rüşvet istedikleri turizm ve taşımacılık firması sahibi H.K. ile irtibata geçen polis ekipleri tarafından, seri numaraları tespit edilen paraları aldıkları sırada yakalandı.

    Ankara’da rüşvetçi vergi müfettişi yakalandı #1

    MÜFETTİŞ VE ARKADAŞI TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Ankara’da rüşvetçi vergi müfettişi yakalandı #2

    Ankara’da rüşvetçi vergi müfettişi yakalandı #3

    Ankara’da rüşvetçi vergi müfettişi yakalandı #4

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