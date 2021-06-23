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    Ankara'da sağanak etkili oldu, dere taştı

    Yenimahalle'de sağanak yağış nedeniyle dere taşarken, 6 hayvan öldü. Meydana gelen taşkının verdiği zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.
    • DHA
    • 23.06.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 09:31
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    Ankara'da sağanak etkili oldu, dere taştı

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

    Sağanak yağış nedeniyle dere taştı, 11 evi su bastı. Sel sularına kapılan kapılan 4 köpek ve 2 inek öldü. Tarım arazileri su altında kaldı.

    ÇALIŞMALAR SABAHA KADAR SÜRDÜ

    Bölgede taşkından etkilenen 11 evin hala su içinde olduğu görüldü. 2 katlı evin ilk katının tamamının suya gömüldüğü bölgede, çalışmalar gece boyunca devam etti.

    Belediye ekipleri dere yatağını temizleyip, tıkanan menfezleri açmaya çalıştı.

    Çalışma ile suyun bir kısmı tahliye edilirken, bazı bölgelerin balçık haline gelmesi dikkati çekti.

    Ankara'da sağanak etkili oldu, dere taştı VİDEO

    Ankara da sağanak etkili oldu, dere taştı #1

    O ANLAR KAYDEDİLDİ

    Öte yandan, taşkının ilk anları cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde; derenin taşması ile birlikte bölgedeki evlerin su altında kaldığı ve akıntının devam ettiği görüldü.

    Ankara da sağanak etkili oldu, dere taştı #2

    "DERELER ISLAH EDİLMEDİĞİ İÇİN OLDU"

    Dün taşkın ile birlikte evlerini terk eden vatandaşlar, geceyi yakınlarının yanında geçirdi.

    Sabah tekrar taşkının olduğu bölgeye gelen vatandaşlar, çalışmaları izledi.

    Mahalle sakinlerinden Metin Topçu, alt yapı eksikliği nedeniyle taşkının olduğunu belirterek, "Dereler ıslah edilmediği için bu taşkınlar meydana geldi.

    Arkada görülen dereler hep doldu. Zamanında temizlenmediği için su baskınları oldu. Evler yarılarına kadar suyla doldu.

    İmar yapılırken  altyapının yapılmaması, zamanında yapılan yanlış belediyecilikten kaynaklı bir su baskını." diye konuştu.

    Ankara da sağanak etkili oldu, dere taştı #3

    "DAĞDAN AŞAĞI SEL GELDİ"

    Karacakaya Mahallesi sakinlerinden Fethi Akbulut, aşırı yağmur nedeniyle dere yatağında taşkın olduğunu belirterek, "Dağdan aşağı sel indi. Evleri su bastı. 2 katlı evi vardı komşunun, 1'inci katını komple su bastı. 4 köpeği vardı, hayvanlar orada kaldı, öldü.

    Köyde komşunun birinin dere yatağında otlattığı inekleri vardı, 2'sini sel suları sürüklemiş, telef oldu hayvanlar.

    Benim zararım var. Ekinlerim vardı, 5- 6 dönümlük arazide ekli nohut vardı, sel altında kaldı." diye konuştu.

    Ankara da sağanak etkili oldu, dere taştı #4

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