Ankara'da sağanak etkisi: Araçlar yolda mahsur kaldı Başkent'te 2 gündür etkili olan sağanak yağmur yolları göle çevirirken, araçalarından mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

DHA

Yurdun bir kısmında yaz havası yaşanırken, diğer kısmı ise sağanak yağmur ile mücadele ediyor.

Yağmurun yağdığı illerden biri de Ankara oldu.

Başkent'te etkili olan sağanak yağmur 2 gündür etkisini sürdürüyor.

Sürücüler yolda mahsur kaldı

Kent genelinde yaşanan gök gürültülü sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yollar suyla doldu, sürücüler güçlükle ilerledi.

Birçok ilçede yollar su altında kaldı

Beşevler Meydanı'nda biriken sel suları, iş yerlerini bastı. Esnaf kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı. Keçiören ve Mamak ilçelerindeki altgeçitlerin suyla dolması sonucu trafik durma noktasına geldi.

Aracında mahsur kalan vatandaş zor anlar yaşadı

Çankaya ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde yollarda biriken sular nedeniyle vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı.

Otomobilinde mahsur kalan bir vatandaş ise güçlükle aracının camından çıkabildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)