Ankara'da sağanak can aldı

Ankara'da etkili olan sağanak sonrası, Keçiören'de su basan bir binanın bodrum katında bulunan 21 yaşındaki bir genç kız, hayatını kaybetti.

Türkiye son günlerinde bahar yağışlarının etkisi altında.

Birçok şehirde aşırı yağışlar sele ve su baskınlarına neden oldu.

Bu doğal afetlerden en çok etkilenen il ise başkent Ankara oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Cadde ve sokaklar göle döndü

Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda sürüklendi. Bazı bölgelerde araçlar yolda kalarak suya gömüldü.

Suda sürüklenen bir motosiklet ise çevredeki bazı kişilerin çabası ile son anda kurtarıldı.

Su basan evinde hayatını kaybetti

Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'ndeki 4 katlı Umut Apartmanı'nı da sağanak ile birlikte su bastı. Yokuştan gelen sel suyu binanın içine girdi. Zemin kat ile kot-1'de bulunan daireler suyla doldu.

Kot-1'deki evde yaşayan Busenur Doğanay'ın evin suyla dolması üzerine mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine AFAD, iftaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma dalgıçları, binaya girerek arama başlattı. Bir taraftan da suyun tahliye edilmesi için çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda Doğanay'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Doğanay'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra evden çıkarılarak ambulansla Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bu sırada Doğanay'ın komşuları gözyaşlarına boğuldu.

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Vali Şahin: Yardım istediğinde su yükselmiş

Ankara Valisi Vasip Şahin, binaya gelerek inceleme yaptı.

Vali Şahin, binanın bir anda suyla dolduğunu belirterek, "Eksi 1'de olduğu için oraya tamamen sular dolmuş. Orada hayatını kaybetti vatandaşımız. Komşusu çocuğun yardım talebini, sesini duyduğu için o da haklı olarak sinir krizi geçirdi. Arkadaşlarımız, bütün ekipler, dalgıçlar herkes hemen buraya yönlendirildi. Dalgıçlar kapı kapalı olduğu için ve su belli bir seviyeye kadar çıktığı için kapıyı açamadılar. Pencereden girmeye çalıştılar. Suyun tahliyesi de bir kaç motorla yapılmaya çalışıldı. Buraya ekipler en kısa sürede intikal edip, gerekli çabayı gösterdiler. Ama maalesef üzücü sonuç bir genç kızımız vefat etti. Mevcut eksi 1'in üzerindeki kota kadar, yani üst katın yarısına kadar su çıkmış. Binanın arka tarafından ani su baskını olmuş. Yardım istediğinde su belli bir seviyeyi geçmiş" ifadelerini kullandı.

Ev ve iş yerlerini su bastı

DHA'nın haberine göre, birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı.

Ankara'da sağanak sonrası ev ve iş yerlerini su bastı VİDEO













