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Ankara'da sağanak ve sel etkisini sürdürüyor
Sele teslim olan Ankara'nın bu kez Akyurt ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, taşkınlara neden oldu.
- 12.06.2022 - 21:39
- Güncelleme : 12.06.2022 - 21:43
Türkiye genelinde etkili olan bahar yağışlarının neden olduğu taşkınlar hayatı olumsuz etkiliyor.
Özellikle başkent Ankara'da su baskınlarına teslim oldu.
1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise kaybolduğu taşkınlar birçok ilçede bugün de devam etti.
Ankara'nın kuzey ilçelerinde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ekili oldu.
İlçe meydanı göle döndü
Akyurt ilçesinden geçen Dolay Çayı'nda taşkın meydana geldi.
Çaydan taşan su ilçe merkezinde yolları göle çevirdi. Çayın yakınında bulunan ilçe meydanı göle döndü.
Çok sayıda araç, boyu 2 metreyi bulan sel suyuna gömüldü. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları tahliye çalışmasına devam ediyor.
Ankara'da sağanak ve sel etkisini sürdürüyor VİDEO