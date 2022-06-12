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    Ankara'da sağanak ve sel etkisini sürdürüyor

    Sele teslim olan Ankara'nın bu kez Akyurt ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, taşkınlara neden oldu.
    • 12.06.2022 - 21:39
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 21:43
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    Ankara'da sağanak ve sel etkisini sürdürüyor

    Türkiye genelinde etkili olan bahar yağışlarının neden olduğu taşkınlar hayatı olumsuz etkiliyor.

    Özellikle başkent Ankara'da su baskınlarına teslim oldu.

    1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise kaybolduğu taşkınlar birçok ilçede bugün de devam etti.

    Ankara'nın kuzey ilçelerinde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ekili oldu.

    İlçe meydanı göle döndü

    Akyurt ilçesinden geçen Dolay Çayı'nda taşkın meydana geldi.

    Çaydan taşan su ilçe merkezinde yolları göle çevirdi. Çayın yakınında bulunan ilçe meydanı göle döndü.

    Çok sayıda araç, boyu 2 metreyi bulan sel suyuna gömüldü. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları tahliye çalışmasına devam ediyor.

    Ankara'da sağanak ve sel etkisini sürdürüyor VİDEO

    Ankara da sağanak ve sel etkisini sürdürüyor #1


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