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Gök gürültülü sağanak yağış 20 C

    Ankara'da sağanak yağış etkili olurken, 70 koyun telef oldu

    Dolu ve yağmurun etkisiyle koyunlarını kaybeden Ahmet Yılmaz, "Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı ve 70’i aşkın koyunumuz telef oldu. Canımızı çok yaktı, dün akşamdan beri yemek yemiyorum" dedi.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 17:29
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    Ankara'da sağanak yağış etkili olurken, 70 koyun telef oldu

    Ankara'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen aşırı yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, Bala ilçesi Çiğdemli köyünde küçükbaş hayvanlar telef oldu.

    "CANIMIZ ÇOK YANDI"

    Yeni kırkım yapıldıktan sonra otlatılmaya çıkan koyunlar, şiddetli yağışın ortasında kalınca kaçamadı.

    Olayda 70'i aşkın koyun telef olurken koyunların sahibi Ahmet Yılmaz, yaşananları anlattı.

    Yılmaz, hayvanlara yeni kırkım yaptıklarını belirterek, "Kırkımdan sonra yayılsın diye ağılın etrafına bıraktık. Çok fazla uzağa gitmemek şartıyla tembihlemiştik. 500-600 metre ağıla yakın bir yerde dere gibi bir yer var.

    Oraya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı ve 70’i aşkın koyunumuz telef oldu. Canımızı çok yaktı. Dün akşamdan beri yemek yemiyorum. Allah kimsenin başına vermesin." dedi.

    Ankara da sağanak yağış etkili olurken, 70 koyun telef oldu #1

    "BELİMİZİ BÜKTÜ"

    130-140 bin lira arasında zararı olduğunu da belirten Yılmaz, "Bu iyi halim, olay beni çok üzdü. Çocukluğumdan beri bu işle ilgileniyorum. Bizim işimiz bu. Ailemiz bunla geçiniyor. Belimizi büktü. Hiç beklenmeyen bir şeydi." ifadelerini kullandı.

    HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

    Olayla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit çalışmaları tamamlanırken, hasarın telafisi için çalışmalar yapılacağı aktarıldı.

    Ankara da sağanak yağış etkili olurken, 70 koyun telef oldu #2

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