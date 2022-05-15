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    Ankara’da sağanak yağış yolları göle çevirdi

    Ankara’da sağanak yağış ve dolu sonrası kanalizasyonların tıkandığı suyla dolan yolarda sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte zorlandı.
    • 15.05.2022 - 20:03
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 20:06
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    Ankara’da sağanak yağış yolları göle çevirdi

    Türkiye güneşli geçen haftanın ardınan yağışlı havanın etkisine girdi.

    Ankara'da yoğun sağanak alan illerden biri oldu.

    Yollar göle döndü

    Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde sağanak yağmur ve dolu sonrası yollarda oluşan su birikintileri yüzünden araç geçişleri güçlükle sağlanırken yayalar yürümekte zorluk çekti.

    Yağmur ve dolu yağışı sonrası Şereflikoçhisar E 90 Kara yolunda biriken sular sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

    Caddeleri su bastı

    Yağış sonrasında araçların sıklıkla kullandığı birçok caddede su baskınları meydana geldi.

    Şiddetli yağışla birlikte adeta göle dönen yollarda, araç sürücüleri hareket etmekte güçlük çekti. Yağış sonrası bir çok meyve bahçeleri ve ekili araziler zarar gördü.

    Ankara’da sağanak yağış yolları göle çevirdi VİDEO


    Ankara’da sağanak yağış yolları göle çevirdi #1

    Ankara’da sağanak yağış yolları göle çevirdi #2


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