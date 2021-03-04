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    Ankara’da sağlık çalışanlarına saldıranlara 100 metre yasağı

    Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin 5 sanık, hastaneye 100 metreden fazla yaklaşamayacak.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 02:12
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    Ankara’da sağlık çalışanlarına saldıranlara 100 metre yasağı

    Ankara’daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarına saldıran 5 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

    TUTUKSUZ YARGILANIYORLAR

    Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davanın ikinci celsesine tutuksuz sanıklar, Muhammed Devran Özel, Soykan Kamay, Yasin Özel ve Fırat Öztaş katıldı. Davanın diğer tutuksuz sanığı Mehmet Sadık Özer ise sağlık problemlerini gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı.

    Ankara’da sağlık çalışanlarına saldıranlara 100 metre yasağı #1

    HASTANEDEKİ HASARIN MALİYETİ 2 BİN LİRA

    Mahkeme, Sağlık Bakanlığının avukatının, olaylar sırasında hastanede meydana gelen hasarın 2 bin lira olduğu yönünde rapor sunduğunu bildirdi. Söz alan sanıklar ve avukatları, zararı karşılayacaklarını beyan etti.

    Ankara’da sağlık çalışanlarına saldıranlara 100 metre yasağı #2

    KONUTU TERK ETMEME, ADLİ KONTROL ŞARTI

    Dosyaya gelen evrakların okunmasının ardından söz verilen sanıklar Soykan Kamay ve Muhammed Devran Özel, kendileri hakkında "konutu terk etmeme" adli kontrol şartının uygulandığını anımsattı. Adli kontrol şartı nedeniyle çalışamadıklarını ve maddi olarak sıkıntı yaşadıklarını belirten sanıklar, söz konusu adli kontrolün kaldırılmasını talep etti. Diğer sanıklar da kendileri hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını istedi.

    Ankara’da sağlık çalışanlarına saldıranlara 100 metre yasağı #3

    HASTANEYE 100 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAKLAR

    Taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Kamay ve Özel’in "konutu terk etmeme" adli kontrol şartını "haftada bir gün imza atma" olarak değiştirdi. Mahkeme, diğer 3 sanığın "haftada bir gün imza atma" adli kontrol şartını ise "Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresine 100 metreden fazla yaklaşmama" şartına çevirerek duruşmayı erteledi.

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