Sahipsiz 6 atı uygunsuz şartlarda alıkoyarak, aç ve susuz bırakan Erdinç K.’ya para cezası verildi. Erdinç K.’nın atları hafta sonları çocukları gezdirerek para kazanmak için kullandığı belirlendi.

Ankara’da hayvansever bir grup vatandaş, Gölbaşı ilçesi Eymir Gölü kenarındaki Kümeevleri mevkisinde boş arazide 6 atın, sıcak altında iple taşa bağlanıp susuz bekletildiğini görünce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 9'uncu Bölge Müdürlüğü'ne durumu bildirdi.

Bölgede polis eşliğinde giden ekipler, atların aşırı sıcakta aç ve susuz bırakıldığını, bazılarının sırtlarında, ayaklarında ve karın bölgelerinde yaraların bulunduğunu tespit etti.

Atların açlıktan çöp konteynerlerini karıştırdığını ve bazen başıboş köpeklerin saldırısına uğradıklarını söyleyen hayvanseverler, Erdinç K. ‘nın atları hafta sonları Eymir Gölü çevresinde özellikle çocukları gezdirmek için kullanıldığını ve bundan kazanç elde ettiğini belirtti.

ATLARA EL KONULDU

DKMP ekipleri, Erdinç K.’den hayvanların kendisine ait olduğuna dair belge ibraz etmesini istedi.

Belge ibraz edemeyen Erdinç K.'nin atlarına; uygunsuz koşularda beslendiği ve bakımsız kaldıkları gerekçesiyle el koyuldu.

Ankara’da sahipsiz atları uygunsuz şartlarda alıkoyan şahsa ceza VİDEO



3 BİN LİRA CEZA

Erdinç K.'ye, TBMM'de yeni yasalaşan 'Hayvanları Koruma Kanunu' gereği hayvan başına 500 liradan toplam 3 bin lira para cezası verildi.

Eski yasaya göre, hayvan başına ceza 181 lira olarak ceza uygulanıyordu.

“BU CEZALAR CAYDIRICI OLMUYOR”

DKMP ekiplerinin el koyma işlemine eşlik eden Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Eymir Gölü civarında piknik alanı olarak kullanılan alanda uygunsuz şartlarda çalıştırılan atların bulunduğu ihbarını aldık. Alana gittiğimizde atların güneşin altında, yaklaşık birer metre iple bağlanmış olarak önlerinde su ve yiyecek olmadan boş bir arazide bulunduğunu gördük. Bunun üzerine DKMP ekipleri ve emniyet ekipleri alana geldi ve atlara el koydular. Atların hemen hemen hepsinin üzerinde yaralar olduğu ve ruhsatsız olarak çalıştırıldığı tespit edildi. Yeni çıkan yasada bu durumun karşılığı hayvan başı 500 lira ceza, maalesef bu cezalar caydırıcı olmuyor. Bu zulmün karşılığı 500 lira olamaz.”