İHA

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Önder Mahallesi'nde bulunan mobilya sanayi sitesi bölgesi Siteler'de, sokak ortasında bir şahıs yere yığıldı.

Alkol tüketmiş iki şahıs, yürümekte zorluk çekerek Ereğli sokak kesişiminde durdu.

YERE YIĞILDI

Şahıslardan biri, alkolün ektisiyle ayakta durmakta zorluk çekerek yere yığıldı.

Bir diğer şahsın ise panik içerisinde yoldan geçen vasıtaları durdurmaya çalıştığın görülürken, yere yığılan şahıs ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

SAHTE ALKOL TÜKETMİŞ

Henüz kimliği belirlenemeyen şahsın, sahte alkol tüketiminden öldüğü belirlendi.

O anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

"GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE BAKTIM"

Olayı güvenlik kamerasından izleyen Siteler esnafı Sedat Kamcı, "Sabah saat 10.30-11.00 arasında burada bir arkadaşım aradı beni. Bana burada bir olay olduğunu söyledi. Buna istinaden güvenlik kamerası kayıtları vardı bizde, onları araştırdım. Sabah saat 05.30 civarlarında aşağı sokaktan yukarıya doğru iki kişi ayakta zor duruyorlar.

Sarhoşlar biraz da birisi tam benim bulunduğum bölgede yatıyor kalıyor, hareketsiz bir halde. Diğer arkadaş da ortada taksi çevirmeye çalışıyor, dolmuş çevirmeye çalışıyor. Fakat kimse durmuyor. Dolmuş da müşteri olduğunu düşünüyor herhalde. Başta yavaşlıyorlar akabinde bekleyen olmuyor. " ifadelerini kullandı.