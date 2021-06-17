Ankara'da sahte dolar ile dolandırıcılığa suçüstü

Sahte 29 bin 850 dolar yatırıp, parayı TL olarak çekerek dolandırdıkları bankayı ikinci kez aynı yöntemle dolandırmaya kalkışan Mehmet D. ile Osman D., polis ekiplerince yakalandı.

2 ay önce Ankara'nın Sincan ilçesindeki kamu bankasına müşteri gibi giden Mehmet D., gişe görevlisinin yardımıyla İzmir'deki arkadaşı Osman D.'nin hesabına sahte 400 dolar gönderdi.

Mehmet D., gişe görevlisinin kullandığı sahte doları tespit edemeyen para sayma makinesinin eski sürüm olduğunu anlayınca, aracında bulunan sahte 29 bin 450 doları da getirip, aynı hesaba yatırmak istediğini söyledi.

30 BİN DOLARI TL'YE ÇEVİRİP GERİ ALDILAR

Mehmet D., böylece sahte 29 bin 850 doları arkadaşının hesabına yatırdı. Osman D. de bankadaki doları TL'ye çevirerek çekti. Bankanın genel merkezinde yatırılan doların sahte olduğu ortaya çıkınca, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne haber verildi. Polisin kontrolünde de şubedeki para sayma makinesinin eski sürüm olduğu ve güncel olmadığı belirlendi.

FARKLI ŞUBEDE DENEYİNCE YAKALANDILAR

Polisin yakalamak için çalışma başlattığı şüpheliler, Ankara'da 2 ay sonra aynı bankanın bu kez başka bir şubesine gitti. Osman D., aynı yöntemle Mehmet D.'nin hesabına 400 dolar yatırmak istediğini söyledi. Banka görevlisi, dolarları para sayma makinesinden geçirdiğinde sahte olduğunu fark etti. İşlemi gerçekleştiremeyen Osman D., banka görevlisine dolandırıldığını ileri sürerek, şubeden ayrıldı. Banka görevlileri de durumu Ankara Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bildirdi.

POLİSTEN SUÇÜSTÜ: İKİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Bu sırada şansını aynı bankanın başka bir şubesinde deneyen Osman D., banka görevlisine sahte 400 doları verdiği sırada polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adından bölgede çalışma yapan ekipler, yakın bir noktadaki otomobilde bekleyen Mehmet D.'yi de gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ise 24 bin 250 sahte dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.