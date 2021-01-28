Sahte içkileri kendilerine ait büfede 'acı su' parolası ile sattığı belirlenen baba H.K. tutuklanırken, oğlu serbest bırakıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankaya ilçesine bağlı Yakupabdal Mahallesi'nde sahte alkollü içki ürettiği belirlenen H.K. ve oğlu A.K.'nın evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 375 litre bandrolsüz alkol, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca ve 1 kesici alet ele geçirildi.

'ACI SU' PAROLASIYLA SATIŞA ÇIKARDILAR

Baba ve oğlunun ürettikleri sahte içkileri, kendilerine ait büfede 'acı su' parolasıyla müşterilerine sattığı belirlendi. Baba ve oğlu jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST KALDI

Baba H.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğul A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da sahte içki üretip satan baba oğul, gözaltına alındı VİDEO