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    Ankara'da saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ'lı yakalandı

    DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair tespitler bulunan 7 şüpheli, düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.
    • DHA
    • 27.10.2020 - 10:12
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 11:08
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    Ankara'da saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ'lı yakalandı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 10 Kasım törenleri esnasında terör örgütü DEAŞ'ın, tabanına örgütün halen aktif olduğu mesajını vermek amacı ile eylem yapabileceğine yönelik istihbari bilgiler elde edildi.

    Yapılan araştırmalarda Türkiye'de bulunan iki grubun, Irak ve Suriye'de çatışma bölgelerinde iken aktif faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

    7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat ve kararlar doğrultusunda bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen iki ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

    ÖRGÜT İÇİNDE İNFAZCI

    Şüphelilerin saklandıkları evlerde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Ayrıca gözaltına alınan M.B.H.A'nın örgüt içinde infazcı olarak yer aldığı, A.B.H.C. ve B.C.Ş'nin ise örgüt içinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve çatışmalara katıldığı tespit edildi.

    Operasyonla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Ankara da saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ lı yakalandı #1

    Ankara da saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ lı yakalandı #2

    Ankara da saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ lı yakalandı #3

    Ankara da saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ lı yakalandı #4

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