Ankara'da şantiye alanında toprak kayması: 2 işçi öldü

DSİ Genel Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası şantiye alanında, altyapı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kaldı.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası şantiye alanında, dün saat 16.00 sıralarında altyapı çalışması yapılırken toprak kayması meydana geldi.

Bu sırada 2 metre derinlikteki kanalda çalışan işçiler Ahmet Tokgöz ile Mehmet Vurgun toprak altında kaldı.

K9 KÖPEKLERİYLE ARAMA YAPILDI

Çevredeki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu enkazdan ilk olarak 58 yaşındaki Ahmet Tokgöz’ün cansız bedeni çıkarıldı.

AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasının ardından toprak altında kalan diğer işçiye ulaşılamayınca, alanda K9 köpekleriyle arama yapıldı.

2,5 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çukura inen köpeğin, kokuya tepki verdiği bölgede arama çalışmasına başlandı.

Çalışma sonucu yaklaşık 2,5 saat toprak altında kalan 48 yaşındaki Mehmet Vurgun'un da cansız bedenine ulaşıldı.

Ahmet Tokgöz ile Mehmet Vurgun’un cenazeleri, savcının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.