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    Ankara’da şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdüler

    Bir mekandaki 2 kişi, istekte bulunduğu şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyen Onur Ş.’yi öldürdü.
    • 02.10.2022 - 19:12
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    Ankara’da şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdüler

    Ankara'nın Çankaya ilçesineki bir mekanda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi, müzisyen Onur Ş.’den istek şarkıda bulundu.

    Müzisyen Onur Ş. ise şarkıyı bilmediğini söyledi.

    Bunun üzerine 2 kişi, mekanın kapanışında müzisyen ile tartışmaya başladı.

    Müzisyene şişelerle saldırdılar

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda 2 kişi, Onur Ş.’ye şişelerle saldırırken ortalık savaş alanına döndü.

    Kırılan cam şişeleri, Onur Ş.'nin boynuna saplanırken ihbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ankara’da şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdüler #1

    Müzisyen öldü

    Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırırken sağlık ekipleri ise kavgada ağır yaralanan Onur Ş.’yi hastaneye sevk etti.

    İHA'nın haberine göre; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Ş. hayatını kaybederken polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

    Ankara’da şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdüler #2


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