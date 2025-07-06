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Ankara'da şeker komasına giren 12 yaşındaki çocuk öldü

Çubuk ilçesinde yaşayan diyabet hastası 12 yaşındaki Egemen Büyükçolak, şeker komasına girerek hayatını kaybetti.

DHA DHA
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Ankara'da şeker komasına giren 12 yaşındaki çocuk öldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan şeker hastası 12 yaşındaki Egemen Büyükçolak, akşam saatlerinde Şeyh Şamil Bulvarı’nda bulunan evlerinde fenalaştı.

Şekeri yükselen çocuk, ailesinin tüm çabalarına rağmen bilinç kaybı yaşadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ailenin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Büyükçolak, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Küçük çocuğun şeker komasına girdiği belirlendi.

Egemen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

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