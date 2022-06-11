Ankara'da sel can aldı

Ankara Altındağ'da dere taşması sonucu sel sularına kapılan bir servis sürücüsünün cansız bedeni bulundu.

Ankara'da aralıklarla etkili olan yağmur, öğleden sonra etkisini artırdı.

Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu.

Birçok noktada su birikintileri oluştu, Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü. Yağış şehir içi ulaşımı da aksattı.

Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Dere taştı, sürücü sel sularına kapıldı

Altındağ Karapürçek Mahallesi Tatlar Deresi, yoğun yağış nedeniyle taştı, çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi.

Rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan 27 yaşındaki İlkay Yiğit'in sel sularına kapıldığı öğrenildi.

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Cansız bedeni dere kenarında bulundu

Kayıp ihbarı üzerine 21 kişilik AFAD ekibi ile 23 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Yiğit'in cansız bedeni, dere kenarında, sel sularıyla sürüklenen ağaç dallarının arasında bulundu.



