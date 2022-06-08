Ankara'da sel suları 2 köprüyü yıktı

Sağanak yağışların sele dönmesi nedeniyle Bala ilçesinde bulunan Ergin Mahallesi'ndeki iki köprünün yıkıldığı öğrenildi.

Ankara'da sağanak yağışların ardından yaşanan su baskınları hayatı olumsuz etkiledi.

Bala ilçesinde cadde ve sokaklar suyla dolarken sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

2 köprü yerle bir oldu

Aydoğan Mahallesi'ndeki dere, sel sularıyla taşınca çok sayıda ekili alana zarar verdi. Öte yandan, Ergin Mahallesi'ndeki iki köprü de sel sularıyla yıkıldı.

Ankara'da iki köprü sel sularıyla yıkıldı VİDEO



"En önemli tesellimiz can kaybının olmaması"

Sağanak ve sonrasında yaşananlarla ilgili bilgi veren Ergin Mahallesi Muhtarı Mehmet Menteşe, "Meteorolojiyi sürekli takip ediyorduk. Halk arasında bu mevsimlerde oluşan mevsimsel hareketlere 'hava oturmadı' denir. Hava mevsimine göre sakin değildi, mahallemizde şiddetli yağış başlamasıyla sel oldu. Mahalle içende bulunan 2 köprüyü sel yerinden sökerek aldı götürdü. Köprüler önceden 4.5 metre genişliğindeydi. Köy içi köprü ve menfez yenilenmesinde bu 4.5 metrelik köprüyü 2 metreye indirmişlerdi. Bu çaptaki bir köprü, gelen sel sularını havzasına alamadığından böyle bir zarara maruz kaldık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, beni görüntülü arayarak durum hakkında bilgi aldı. En önemli tesellimiz can kaybının olmaması. Hepimize geçmiş olsun." dedi.













