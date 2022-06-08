Petrol
120.9
0.27%
Euro
18.1472
0.97%
Dolar
16.9331
1.07%
Altın
1.007
0.97%
Borsa
2648
0.00%
Bitcoin
518.250
4.94%
BTXN Coin
10.99
-3.42%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Ankara'da sel suları 2 köprüyü yıktı

    Sağanak yağışların sele dönmesi nedeniyle Bala ilçesinde bulunan Ergin Mahallesi'ndeki iki köprünün yıkıldığı öğrenildi.
    • 08.06.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 09:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da sel suları 2 köprüyü yıktı

    Ankara'da sağanak yağışların ardından yaşanan su baskınları hayatı olumsuz etkiledi.

    Bala ilçesinde cadde ve sokaklar suyla dolarken sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

    2 köprü yerle bir oldu

    Aydoğan Mahallesi'ndeki dere, sel sularıyla taşınca çok sayıda ekili alana zarar verdi. Öte yandan, Ergin Mahallesi'ndeki iki köprü de sel sularıyla yıkıldı.

    Ankara'da iki köprü sel sularıyla yıkıldı VİDEO

    "En önemli tesellimiz can kaybının olmaması"

    Sağanak ve sonrasında yaşananlarla ilgili bilgi veren Ergin Mahallesi Muhtarı Mehmet Menteşe, "Meteorolojiyi sürekli takip ediyorduk. Halk arasında bu mevsimlerde oluşan mevsimsel hareketlere 'hava oturmadı' denir. Hava mevsimine göre sakin değildi, mahallemizde şiddetli yağış başlamasıyla sel oldu. Mahalle içende bulunan 2 köprüyü sel yerinden sökerek aldı götürdü. Köprüler önceden 4.5 metre genişliğindeydi. Köy içi köprü ve menfez yenilenmesinde bu 4.5 metrelik köprüyü 2 metreye indirmişlerdi. Bu çaptaki bir köprü, gelen sel sularını havzasına alamadığından böyle bir zarara maruz kaldık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, beni görüntülü arayarak durum hakkında bilgi aldı. En önemli tesellimiz can kaybının olmaması. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

    Ankara da sel suları 2 köprüyü yıktı #1

    Ankara da sel suları 2 köprüyü yıktı #2

    Ankara da sel suları 2 köprüyü yıktı #3

    Ankara da sel suları 2 köprüyü yıktı #4


    İlginizi Çekebilir

    Hazine nakit dengesi mayıs ayı verilerini açıkladı
    Ekonomi

    Hazine nakit dengesi mayıs ayı verilerini açıkladı

    Karikatürist Latif Demirci'ye veda
    Gündem

    Karikatürist Latif Demirci'ye veda

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir