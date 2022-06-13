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    Ankara’da selin yıktığı istinat duvarı, otomobili hurdaya çevirdi

    Cuma günü kuvvetli yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle çöken istinat duvarının altında kalan otomobil, adeta 'dümdüz' oldu.
    • 13.06.2022 - 04:55
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 05:26
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    Ankara’da selin yıktığı istinat duvarı, otomobili hurdaya çevirdi

    Ankara’da Cuma günü sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı istinat duvarı çöktü.

    Çökme sonucunda duvarın altında kalan otomobil kağıt gibi ezildi.

    Otomobil hurdaya döndü

    İhbar üzerine gelen olay yerine gelen itfaiye ekipleri yığınları kaldırarak temizlik gerçekleştirdi.

    İHA'nın haberine göre; Yığınları kaldıran ekipler otomobilin kağıt gibi olduğunu gördü. Otomobilde herhangi bir vatandaşın olmaması büyük bir şans olarak görüldü.

    Olay yerine gelen ekipler otomobili çekiciyle kaldırdı.

    Ankara’da selin yıktığı istinat duvarı, otomobili hurdaya çevirdi #1


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