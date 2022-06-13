Ankara’da selin yıktığı istinat duvarı, otomobili hurdaya çevirdi

Cuma günü kuvvetli yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle çöken istinat duvarının altında kalan otomobil, adeta 'dümdüz' oldu.

Ankara’da Cuma günü sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı istinat duvarı çöktü.

Çökme sonucunda duvarın altında kalan otomobil kağıt gibi ezildi.

Otomobil hurdaya döndü

İhbar üzerine gelen olay yerine gelen itfaiye ekipleri yığınları kaldırarak temizlik gerçekleştirdi.

İHA'nın haberine göre; Yığınları kaldıran ekipler otomobilin kağıt gibi olduğunu gördü. Otomobilde herhangi bir vatandaşın olmaması büyük bir şans olarak görüldü.

Olay yerine gelen ekipler otomobili çekiciyle kaldırdı.