Ankara'da Sevgi Tekin cinayetinde istenen ceza belli oldu

Ankara'da kardeşleri ve çocuğunun gözü önünde katledilen Sevgi Tekin cinayetinde sanık Gökhan Ağtaş'ın, müebbet ile 95 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara'da Gökhan Ağtaş, bir süre dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra kendisini terk eden 1,5 yaşındaki oğlunun annesi Sevgi Tekin'in, Mamak'taki evine, 2021'in Ocak ayında pencere camını parke taşı ile kırarak girdi.

Ağtaş, daha önce de evi terk eden Tekin'i çıkan tartışmada, yakınlarının gözü önünde tabancayla ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan Ağtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yargılanmasına devam edildi



Gökhan Ağtaş'ın, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'haberleşmenin ihlali', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından yargılanmasına devam edildi.

"Silahı tanımadığım bir kişiden aldım"



Duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Ağtaş ile taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan Gökhan Ağtaş, "Her şeyi samimi şekilde anlattım. Ben kimseyi darbetmedim ve alıkoymadım. Sadece 5 dakika tartıştık. Silahı tanımadığım bir kişiden aldım." dedi.

Müebbet ve 95 yıl hapis istendi

Savcı, Ağtaş hakkında, 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'haberleşmenin ihlali', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından müebbet ve 95 yıla kadar hapis talep etti.

DHA'nın haberine göre, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilip, Gökhan Ağtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.