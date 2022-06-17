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    Ankara'da Sevgi Tekin'in katilinin cezası belli oldu

    Dini nikahllı şekilde birlikte yaşadığı Sevgi Tekin'i öldüren Gökhan Ağtaş'a 7 yıl 18 ay 30 gün hapis cezası verildi.
    • 17.06.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 16:32
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    Ankara'da Sevgi Tekin'in katilinin cezası belli oldu

    Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan ve ilk evliliğinden 3 çocuğu bulunan Sevgi Tekin, bir süre dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı Gökhan Ağtaş tarafından 4 el ateş ederek öldürmüştü.

    Sanık Ağtaş için 95 yıla kadar hapis cezasıyla açılan davadan karar çıktı

    "Böyle olmasını istemezdim, pişmanım"

    Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Gökhan Ağtaş ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Pişman olduğunu söyleyen sanık Ağtaş, "Sevgi’den ayrıldığım için o ara sürekli alkol alıyordum. Eve girdiğimde onlara 'Korkmayın' dedim ve oturduk konuştuk. Yanında bulunan ailesi bana küfür etti. 'Çocuk senden değil' deyince silahı Sevgi’nin ayaklarına doğrulttum. Silah patlayınca kaçtım ama ertesi gün teslim oldum. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım." dedi.

    7 yıl 18 ay 30 gün hapis cezası

    Sanığın son savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Ağtaş’a 'kasten öldürme'suçundan müebbet hapis cezasının yanında 'tehdit' suçundan 7 ay 15 gün, 'mala zarar verme'den 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'dan 5 yıl, 'haberleşmenin ihlali'nden 7 ay 15 gün ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl olmak üzere toplamda müebbet ve ayrı ayrı 7 yıl 18 ay 30 gün hapis cezası verdi.

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