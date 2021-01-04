Ankara'da sevgilisinin vurduğu kadın hayatını kaybetti

Camını kırarak girdiği evde sevgilisi ile tartışan zanlı, kadını sol göğsünden vurduktan sonra kaçtı. Talihsiz kadının kızları polisi ararken, polis zanlının peşine düştü.

Başkent'in Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi 706'ncı Sokak’taki 50 numaralı binanın 6 numaralı dairesine gelen Gökhan A., 32 yaşındaki sevgilisi Sevgi T.'nin kapısını çaldı.

Sevgi T.'nin kapıyı açmaması üzerine evin camını kıran Gökhan A., camdan içeri girerek Sevgi T. ile tartışmaya başladı.

GÖĞSÜNDEN VURDU

Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.

Yanında getirdiği silahı Sevgi T.'ye doğrultan Gökhan A., iki el ateş etti. Mermilerden biri Sevgi T.'nin sağ kolunu sıyırırken, diğeri sol göğsüne isabet etti.

“ODAYA GEÇ ORADA VURACAĞIM SENİ”

Öğrenilen bilgiye göre Gökhan A., Sevgi T.'ye "diğer odaya geç, seni orada vuracağım" diyerek bağırdı.

Daha sonra Gökhan A., Sevgi T.'nin 5 ya önce boşandığı kocasından olan kızları Seda ve Sedef'i ayrı bir odaya kilitledi.

KIZLARI POLİSİ ARADI

Sevgi T.'nin evde bulunan kızlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sevgi T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Sevgi T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra camdan kaçarak kayıplara karışan Gökhan A.'yı arama çalışmaları devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.