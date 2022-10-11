Ankara’da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Anadolu Bulvarı'nda seyir halinde olan yolcu otobüsü alev alev yanarken, yolcular son anda dışarı çıkarıldı.

Anadolu Bulvarı AŞTİ istikametinde, İstanbul’dan Elazığ’a seyir halinde olan 35 AAV 984 plakalı otobüste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otobüste duman çıktığını gören sürücü aracı emniyet şeridine çekerek yolculardan otobüsü terk etmelerini istedi.

Yolcular otobüsten indikten sonra otobüs alevlere teslim oldu

İHA'nın haberine göre; yolcuların otobüsten inmesinden kısa süre sonra araç alev alev yanmaya başladı. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeyi başaramayan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itaiye ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Alev alev yanan otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.