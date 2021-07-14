Ankara'da şiddet uygulayan eşini öldürdü: 16 yıl ceza aldı

‘Berdel' usulü ile evlendirildiği 4 çocuğunun babasını kendisine şiddet uyguladığı için öldüren kadın, üst sınırdan takdir indirimi uygulanarak, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da yaşayan Hülya Tüncer, 17 yaşındayken 'berdel' usulü ile yaşıtı olan Sedat Tüncer ile evlendirildi.

Çiftin 2'si kız 4 çocuğu oldu.

Hülya Tüncer, 21 Ağustos 2017’de şiddet gördüğü gerekçesiyle eşini Altındağ’daki evlerinde tabancayla vurarak öldürdü.

BERDEL VE ŞİDDET

Cinayetin ardından polisi arayarak teslim olan Tüncer hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.

Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Hülya Tüncer, 'berdel' usulü ile evlendirildiğini, yıllarca şiddet gördüğünü söyledi.

“BALKONDA SIRTI DÖNÜKKEN ATEŞ ETTİM”

Son dönemde annesinden kalan miras nedeniyle eşinin kendisinden para istemesi nedeniyle olay günü tartıştıklarını anlatan Tüncer, "'Para yok' deyince 'aileni ara al, yoksa seni öldüreceğim' dedi. Çıkış yolu bulamadım. Yatak odasında eşime ait ruhsatsız tabancayı alıp, namluya mermi sürdüm. Balkonda sırtı dönükken ateş ettim. İçeri kaçtı. Holde bulunan tuvalet kapısına doğru yöneldi. Dört el daha ateş açtım. Sonra polisi arayıp eve gelmelerini istedim." dedi.

ÖNCE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

15 Aralık 2018'de görülen karar duruşmasında Hülya Tüncer'e 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ceza, sanığın cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle önce 24 yıla indirildi, sonra takdir indirimi yapılarak 20 yıla düşürüldü.

İSTİNAF'A İTİRAZ

Hülya Tüncer'in avukatı Fatma Bodur Gönülal, Ankara Bölge Adliyesi'ne (İstinaf) itiraz ederek, müvekkilinin 18 yıl sistematik şiddet ve tehdide maruz kalmış, yani literatürde 'Örselenmiş Kadın Sendromu' (Battered Woman Syndrome) olarak nitelendirilen psikolojik bir durumda bulunan, hayati tehlike içinde eşini öldürmek zorunda kalan bir kadın olduğunu iddia etti.

Avukat Gönülal, müvekkili hakkında olaydan 10 ay sonra alınmış akıl sağlığının yerinde, cezai ehliyetinin tam olduğu yönündeki raporun da eksik olduğunu belirterek, raporda sanığın olay anında ve önceki yaşadığı olaylar karşısındaki ruh halinin değerlendirilmediğini ileri sürdü.

Avukat Gönülal, müvekkili hakkında meşru müdafaa uygulanarak, beraat kararı verilmesi talebinde bulundu.

BERAAT TALEP ETTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi kararı, sanığın akli durumu ve cezai ehliyeti konusunda kapsamlı rapor alınmadığı ve indirim hükümlerinin eksik uygulandığı gerekçesiyle bozdu.

İstinafın bozma kararı ardından Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden başlayan yargılamanın karar duruşması, dün yapıldı.

Mahkeme, sanığın, akıl sağlığı ile ilgili yeniden kapsamlı rapor alındığını, rapora göre cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirdi.

ÇOCUKLAR BABALARININ ŞİDDETİNİ ANLATTI

Ayrıca çiftin olay tarihinde tamamı 18 yaşından küçük olan 4 çocuğu da dinlendi. 4 çocuk da babalarının annelerine sürekli şiddet uyguladığını, annelerinden şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Sanık Tuncer’in avukatı Fatma Bodur Gönülal da, müvekkilinin cinayeti, sistematik şiddet karşısında bir çıkış yolu olarak işlediğini, bu nedenle meşru müdafaa uygulanarak, beraat kararı verilmesini talep etti.

ÜST SINIRDAN TAKDİR İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, sanığa üst sınırdan takdir indirimi uygulayarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.