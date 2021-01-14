Ankara'da şiddet uygulayan kocasını öldürdü

Kendisine ve engelli kızına şiddet uyguladığını öne süren eşi Ali Akgün'ü bıçaklayarak öldüren kadın, gözaltına alındı.

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı 29'uncu Sokak'ta yaşayan Nimet Akgün (75), kendisine ve kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Ali Akgün (80) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Nimet Akgün, eşi Ali Akgün'ü bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ali Akgün kanlar içinde yere yığılırken, gürültü sesi duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Ali Akgün'ün öldüğünü tespit etti.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Ali Akgün'ün cesedi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Nimet Akgün gözaltına alınarak kızı N.A. ile birlikte karakola götürüldü.