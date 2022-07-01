Kuvvetli yağışın etkili olduğu başkentte, yollar kısa sürede göle döndü. Yarım metreyi aşan su birikintisi nedeniyle bazı araçların içi suyla doldu.

Ankara’da öğle saatlerinden itibaren, özellikle Keçiören, Pursaklar, Kalecik gibi kuzey ilçelerde kuvvetli yağmur etkili oldu.

Cadde ve sokaklar, yükselen sularla göle döndü.

Bazı iş yeri ve evleri de su bastı.

Araçların içi suyla doldu

Çok sayıda sürücü, su birikintilerinden geçerken yolda kaldı.

Yarım metreyi aşan su birikintisi nedeniyle bazı araçların içi suyla doldu.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Özellikle Keçiören ilçesinin Dutluk Mahallesi'nde biriken su, trafiği durma noktasına getirirken, bölgedeki bazı binaların zeminlerini ve bodrum katındaki dairelerini su bastı.

Belediye ekiplerinin yoğun mesai harcayarak ulaşıma açmaya çalıştığı yollardan geçen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Ankara'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü VİDEO



“Bir türlü çözülemeyen bir sorun”

Yağmurdan dolayı mağdur olduklarını söyleyen esnaf Mustafa Başaran, “Dükkanın alt taraflarını ve bodrumları yine sel bastı. Maddi manevi çok zorluklar yaşıyoruz. Bu sel sorunu, 10 senedir devam eden, bir türlü çözülemeyen bir sorun. Büyükşehir veya Keçiören Belediyesi tarafından yardım talep ediyoruz. Buraya ağzına kadar su doluyor. Dükkanların içine kadar su giriyor. Dükkanın alt katında bulunan su depoları ve diğer malzemeler büyük zarar gördü. 15 bin liralık zararımız var. Büyükşehir bir kısmını karşıladı. Daha önceki sellerde yaşadığımız mağduriyetler hiç karşılanmadı. Bu yol üzerinde daha fazla ızgara talep ediyoruz. Bir an önce mağduriyetimizin karşılanması ve bu olayların bir daha yaşanmamasını talep ediyoruz.” dedi.

“1297 araç ve 3 bin 130 personelimizle teyakkuz halindeyiz”

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise “Ankara'da aniden başlayan ve 20 dakikada yaşanan yoğun yağış sonucunda Belediyemize gelen tüm ihbarlara derhal müdahale edildi. 1297 araç ve 3 bin 130 personelimizle teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımızın da yağışın olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz.” denildi.

AFAD: Dere yataklarından uzak durun

Öte yandan AFAD, başkentteki şiddetli yağışla ilgili uyarı yaptı.

Cep telefonlarına mesaj olarak gönderilen uyarıda “Ankara ilinde şiddetli yağış beklendiğinden dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durulmalı ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.