Petrol
110.77
1.60%
Euro
17.423
-0.60%
Dolar
16.7461
0.29%
Altın
971.29
0.14%
Borsa
2443
0.00%
Bitcoin
328.353
1.67%
BTXN Coin
7.18
13.07%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Ankara'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü

    Kuvvetli yağışın etkili olduğu başkentte, yollar kısa sürede göle döndü. Yarım metreyi aşan su birikintisi nedeniyle bazı araçların içi suyla doldu.
    • 01.07.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 18:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü

    Ankara’da öğle saatlerinden itibaren, özellikle Keçiören, Pursaklar, Kalecik gibi kuzey ilçelerde kuvvetli yağmur etkili oldu.

    Cadde ve sokaklar, yükselen sularla göle döndü.

    Bazı iş yeri ve evleri de su bastı.

    Araçların içi suyla doldu

    Çok sayıda sürücü, su birikintilerinden geçerken yolda kaldı.

    Yarım metreyi aşan su birikintisi nedeniyle bazı araçların içi suyla doldu.

    Vatandaşlar zor anlar yaşadı

    Özellikle Keçiören ilçesinin Dutluk Mahallesi'nde biriken su, trafiği durma noktasına getirirken, bölgedeki bazı binaların zeminlerini ve bodrum katındaki dairelerini su bastı.

    Belediye ekiplerinin yoğun mesai harcayarak ulaşıma açmaya çalıştığı yollardan geçen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

    Ankara'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü VİDEO

    “Bir türlü çözülemeyen bir sorun”

    Yağmurdan dolayı mağdur olduklarını söyleyen esnaf Mustafa Başaran, “Dükkanın alt taraflarını ve bodrumları yine sel bastı. Maddi manevi çok zorluklar yaşıyoruz. Bu sel sorunu, 10 senedir devam eden, bir türlü çözülemeyen bir sorun. Büyükşehir veya Keçiören Belediyesi tarafından yardım talep ediyoruz. Buraya ağzına kadar su doluyor. Dükkanların içine kadar su giriyor. Dükkanın alt katında bulunan su depoları ve diğer malzemeler büyük zarar gördü. 15 bin liralık zararımız var. Büyükşehir bir kısmını karşıladı. Daha önceki sellerde yaşadığımız mağduriyetler hiç karşılanmadı. Bu yol üzerinde daha fazla ızgara talep ediyoruz. Bir an önce mağduriyetimizin karşılanması ve bu olayların bir daha yaşanmamasını talep ediyoruz.” dedi.

    Ankara da şiddetli yağış: Yollar göle döndü #1

    “1297 araç ve 3 bin 130 personelimizle teyakkuz halindeyiz”

    Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise “Ankara'da aniden başlayan ve 20 dakikada yaşanan yoğun yağış sonucunda Belediyemize gelen tüm ihbarlara derhal müdahale edildi. 1297 araç ve 3 bin 130 personelimizle teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımızın da yağışın olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz.” denildi.

    Ankara da şiddetli yağış: Yollar göle döndü #2

    AFAD: Dere yataklarından uzak durun

    Öte yandan AFAD, başkentteki şiddetli yağışla ilgili uyarı yaptı.

    Cep telefonlarına mesaj olarak gönderilen uyarıda “Ankara ilinde şiddetli yağış beklendiğinden dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durulmalı ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

    Ankara da şiddetli yağış: Yollar göle döndü #3

    Ankara da şiddetli yağış: Yollar göle döndü #4

    Ankara da şiddetli yağış: Yollar göle döndü #5


    İlginizi Çekebilir

    Euro Bölgesi’nde enflasyon haziranda rekor kırdı
    Ekonomi

    Euro Bölgesi’nde enflasyon haziranda rekor kırdı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Bolu'da araç bariyerleri parçaladı: 2 ölü, 2 yaralı
    3. Sayfa

    Bolu'da araç bariyerleri parçaladı: 2 ölü, 2 yaralı

    Görüş Bildir