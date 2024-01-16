Ankara'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı Ankara'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Ankara'nın Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde bir grup genç gecekondu enkazında kendilerine yaptıkları yerde otururken silahlı bir kişi gelerek gruba ateş etti.

Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)