Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Evinin penceresinde oturan genci öldüren 2 katil zanlısı, polisin kovalamacasıyla yakalandı.

Ankara’nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi 1896/5'inci sokakta beyaz renkli bir otomobille gelen henüz kimliği belirsiz 2 kişi, evinin penceresinde bulunan 26 yaşındaki Murat Özçelik'e pompalı tüfekle ateş açtı.

Özçelik, sırtına ve başının arkasına isabet eden saçmalarla yere düşerken, saldırganlar otomobil ile olay yerinden kaçtı.

EVİNDE CAN VERDİ

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Mahallle sakinlerinin ifadelerini alan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Özçelik'in cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmasının ardından cenaze arabası ile morga kaldırıldı.

Vefat haberini alan Özçelik'in yakınları, cenaze başında gözyaşı döktü. Sağlık ekipleri, fenalık geçiren yakınlara müdahale etti.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin takibi sonucu, saldırıya karışan 2 şüpheli, Yenimahalle ilçesi Şehit Hakkı Sözer Caddesi'nde kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet sonrası başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.