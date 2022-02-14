Ankara'da silahlı soyguncu kuyumcuyu bastı

Kuyumcu dükkanında silahlı soygun girişiminde bulunan şahıs, dükkan sahibi tarafından ikna edilince soygundan vazgeçti. Şahıs ortadan kaybolurken, olay anından geriye kamera görüntüleri kaldı.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında yaşanan hırsızlık olayında yanında getirdiği silahı dükkan çalışanı Nuh Uluyol'a doğrultan M. K., cebinden çıkarttığı poşete altınların doldurulmasını istedi.

SİLAHLA SOYGUN GİRİŞİMİNDE BULUNAN ADAMI DÜKKAN SAHİBİ VAZGEÇİRDİ

Saldırgan şahsa kendisini tanıdığını belirten ve elinde daha önceki soygun girişimlerine ait güvenlik kameralarının bulunduğu ve söyleyen Uluyol, M. K.'yi bu yöntemle ikna ederek soygun girişiminden vazgeçirdi.

Uluyol'un iknası sonucu dükkandan çıkarak gözden kaybolan M. K'nin uyuşturucu etkisinde altında olduğu ileri sürüldü. Olayla ve M.K'nin yakalanmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

"BUGÜN ÖNCE GELDİ FİYAT SORDU, SONRA TEKRAR GELİP SİLAH ÇEKTİ"

Saldırganı sesinden tanıdığını belirten Nuh Uluyol, "Daha önce de gelen birisiydi. Silah çekti. Gün içerisinde de daha önce gelerek fiyat sormuştu. Daha sonra tekrar geldi. Silahı gördüm. Konuşmaya başlayınca sesinden tanıdım. 'Doldur poşeti' dedi. Ben de 'Seni sesinden tanıyorum. Daha önce de geldin, kamera kaydın var. Çek git' dedim. Tereddüt etti biraz. Belli ki uyuşturucu almıştı. Bir şey yapamayacağını anlaması üzerine ve benim ikna çalışmalarımın ardından çıktı gitti. Ekim ayında da gelmişti. Bir şey almadan gitti. Bugün de önce geldi fiyat sordu sonra da geldi silah çekti. Ben altın bozduracak sandım. Çıkarttığı poşetten altın çıkaracak diye bekliyordum. Uyuşturucu çektiği belliydi titriyordu çünkü. O arada da ben bir el hareketimle butona bastım. Polis ekipleri geldi. Allah'a şükür bir sıkıntı yok." dedi.

"KUYUMCULARDA SİLAH OLURSA, HIRSIZLAR BU OLAYLARA TEŞEBBÜS EDEMEZ"

Bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması için talepte bulunan Uluyol, "Ben bu işi 14 senedir yapıyorum. Kuyumcu olduğuma dair ustalık belgem var. Kuyumcuda çalışan ne kadar çok kişiye silah ruhsatı verilirse hem devlete bir gelir imkanı olur hem de kuyumcularda silah olduğunu bilen hırsızlar bu olaylara teşebbüs edemez. Bu şekilde çok rahat teşebbüs ediyorlar. Bu konuyla ilgili bir çalışma yapılırsa sektörümüze fazla hırsızlık teşebbüsü olamaz." şeklinde konuştu.