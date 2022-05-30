- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ankara’da, şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Ankara’da, şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Gece etkili olan sağanakla birlikte görülen şimşekler, Başkentlilere görsel bir şölen sundu. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
- 30.05.2022 - 08:57
- Güncelleme : 30.05.2022 - 09:40
Ankara’da gece saatlerinde etkili olan yağmur, ortaya seyirlik manzaralar çıkardı.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.
Görsel şölen kamerada
DHA’nın haberine göre; yağmura eşlik eden şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.
Ortaya çıkan görsel şölen, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Ankara’da, şimşekler gökyüzünü aydınlattı VİDEO