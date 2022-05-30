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    Ankara’da, şimşekler gökyüzünü aydınlattı

    Gece etkili olan sağanakla birlikte görülen şimşekler, Başkentlilere görsel bir şölen sundu. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    • 30.05.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 09:40
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    Ankara’da, şimşekler gökyüzünü aydınlattı

    Ankara’da gece saatlerinde etkili olan yağmur, ortaya seyirlik manzaralar çıkardı.

    Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.

    Görsel şölen kamerada

    DHA’nın haberine göre; yağmura eşlik eden şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

    Ortaya çıkan görsel şölen, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

    Ankara’da, şimşekler gökyüzünü aydınlattı VİDEO

    Ankara’da, şimşekler gökyüzünü aydınlattı #1

    Ankara’da, şimşekler gökyüzünü aydınlattı #2

    Ankara’da, şimşekler gökyüzünü aydınlattı #3

    Ankara’da, şimşekler gökyüzünü aydınlattı #4

    Ankara’da, şimşekler gökyüzünü aydınlattı #5

    Ankara’da, şimşekler gökyüzünü aydınlattı #6


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