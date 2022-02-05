Ankara'da şırınga çikolatadan ölümde sanık gıda kontrolörü: Hijyen kontrolü yaptı

Ankara'da ilkokul 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ölümüne ilişkin davada gıda kontrolörü kendini savundu.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Köksal ailesinin avukatlarının yanı sıra Keçiören Tarım ve Orman Müdürlüğünde gıda kontrolörü olarak görev yapan sanıklar Fatma Şahin ve Koray Hozantaş ile sanıkların avukatları katıldı.

"HİJYEN KONTROLÜ YAPTIM"

Dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından söz verilen Hozantaş, olayın gerçekleştiği okula ilk defa gittiğini ve özel hijyen noktasında kontrol görevini yapıp ayrıldığını söyledi.

Şahin ise olayda sorumluluğunun bulunmadığını, Tarım İl Müdürlüğüne gönderilen tedbir sorumluluğu yazısının da olaydan 2 ay sonra geldiğini kaydetti.

Beyanların ardından mahkeme, Köksal'ın ölümüne yol açan ürünü üreten 2 firma hakkındaki suç duyurusuna ilişkin soruşturmanın akıbetine göre dosyanın şekilleneceğini ifade ederek, duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan firmanın sahibi Yunus Taycı hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmış, ilk duruşma 17 Aralık 2020'de görülmüştü.

Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan soruşturmada görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında okul yöneticiliği görevlerine son verilmesi, kademe durdurma, aylıktan kesme cezası verilerek görev yerlerinin değiştirilmesi kararı alınmıştı.

Başsavcılık, bu kişilerin de aralarında olduğu 6 kamu görevlisi hakkında 13'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesinde ayrı dava açtı. 20 Nisan'da görülen celsede 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava, bu dosya ile birleştirilmişti.