İki grup arasında kafede başlayan kavga sokağa taştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada taraflardan birinin diğerinin kafasında şişe kırdığı görüldü.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Tunus Caddesi üzerinde bulunan kafede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü.

İÇKİ ŞİŞESİNİ KAFASINDA KIRDI

Gruplar sokağa taşan kavgada birbirlerine tekme tokat saldırdı. Bu arada kız arkadaşının olay yerinden ayırmaya çalıştığı bir kişi, elinde bulunan içki şişesini karşı gruptan birinin kafasında kırdı.

O anlar başka bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Ankara'da şişeli ve yumruklu kavga VİDEO

<br />

SALDIRIYA UĞRAYAN TARAF ŞİKAYETÇİ OLDU

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kavga sonrası saldırıya uğrayan taraf, emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis kavgaya ilişkin soruşturma başlattı.